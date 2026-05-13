Двое студентов устроили драку на улице Владимира Невского в Воронеже

В какой-то момент 19-летний местный житель ударил по голове своего сверстника-студента. Потерпевший упал на асфальт и потерял сознание. Его с серьезными травмами экстренно увезли на «скорой» в больницу. Прибывшие на место происшествия стражи порядка оперативно задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый разнорабочий. В соответствии с частью 2 статьи 111 УК РФ злоумышленнику, который сейчас находится в СИЗО, грозит до десяти лет тюрьмы.