На автостоянке в Омске загорелся автомобиль. ЧП произошло сегодня, 13 августа, на парковке на пересечении улиц Масленникова и Богдана Хмельницкого. О происшествии в пабликах сообщили очевидцы.
«Загорелись машины, припаркованные за ограждением. Пламя полыхает рядом с проезжей частью», — написали омичи в телеграм-канале «Жесть Омск».
Судя по опубликованным кадрам, действительно складывается впечатление, что пламя охватило уже несколько машин, над местом происшествия виден огромный черный столб дыма.
Однако, как пояснили в ГУ МЧС по Омской области КП-Омск, автомобиль на стоянке загорелся один.
«Сообщение о пожаре поступило в 12:18, в 12:27 огонь был полностью потушен. На месте работали четыре сотрудника и одна единица техники», — рассказали в ведомстве.
Также в ГУ МЧС уточнили, что автомобиль сгорел полностью и восстановлению не подлежит. Причины пожара выясняются.
