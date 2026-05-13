На автостоянке в Омске загорелся автомобиль

Транспортное средство восстановлению не подлежит.

Источник: Комсомольская правда

На автостоянке в Омске загорелся автомобиль. ЧП произошло сегодня, 13 августа, на парковке на пересечении улиц Масленникова и Богдана Хмельницкого. О происшествии в пабликах сообщили очевидцы.

«Загорелись машины, припаркованные за ограждением. Пламя полыхает рядом с проезжей частью», — написали омичи в телеграм-канале «Жесть Омск».

Судя по опубликованным кадрам, действительно складывается впечатление, что пламя охватило уже несколько машин, над местом происшествия виден огромный черный столб дыма.

Однако, как пояснили в ГУ МЧС по Омской области КП-Омск, автомобиль на стоянке загорелся один.

«Сообщение о пожаре поступило в 12:18, в 12:27 огонь был полностью потушен. На месте работали четыре сотрудника и одна единица техники», — рассказали в ведомстве.

Также в ГУ МЧС уточнили, что автомобиль сгорел полностью и восстановлению не подлежит. Причины пожара выясняются.

Ранее КП-Омск сообщала, что паводок в Омской области идет на спад.

