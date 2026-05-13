Приставы: в Гусеве сотрудникам предприятия по разработке карьеров не платили зарплату

Шесть исполнительных документов на сумму 307 тысяч рублей направили в отделение судебных приставов Гусевского района. В рамках четырех исполнительных производств сумма задолженности поступила на депозитный счет отделения сразу после получения организацией-должником требования — в пятидневный срок, отведенный для добровольного погашения долга. Оставшиеся денежные средства взыскали принудительно после ареста счетов. Кроме того, организации пришлось оплатить исполнительский сбор 40 тысяч рублей по двум исполнительным производствам.