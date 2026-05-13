В Перми инженер электросетевой компании получил взятки на 500 тысяч рублей

Пермский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ведущего инженера филиала крупной электросетевой компании. Его признали виновным в получении взятки и мошенничестве.
В период 2018—2024 годов фигурант уголовного дела получил взятки в общей сумме свыше 500 тыс. рублей за непринятие мер по пресечению неучтенного потребления электроэнергии в двух банных комплексах на территории Пермского муниципального округа.
В период 2024—2025 годов уже на другой должности он похитил у владельца банного комплекса более 200 тыс. руб. Обвиняемый ввел его в заблуждение относительно возможностей реализации прежних договоренностей.
С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному в преступлениях наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он также заплатит штраф 2 млн руб. и лишится права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 4 года. Суд в доход государства конфисковал всю сумму взятки.
«Приговор в законную силу не вступил», — сообщила пресс-служба Прокуратуры Пермского края.