В МВД высказались об убийстве студента колледжа в Кызылорде

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в Мажилисе 13 мая 2026 года прокомментировал убийство студента колледжа в Кызылорде, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данному факту ДП Кызылординской области возбуждено уголовное дело по статье 99 Уголовного кодекса.

«Подозреваемый взят под стражу, проводятся следственные действия», — ответил Адилов.

В СМИ ранее появилась информация, что 16-летнего студента нашли мертвым в общежитии в Кызылорде. Инцидент произошел в ночь на 8 мая. Родные подростка уверены, что парень стал жертвой жестокого избиения со стороны студентов старших курсов. Сестра погибшего утверждает, что тело подростка тащили по коридору в крови, после чего спрятали в комнате. Семья погибшего требует привлечь к ответственности не только участников драки, но и сотрудников, отвечавших за безопасность студентов.

12 мая 2026 года стало известно, что молодого парня зарезали в Талгарском районе.