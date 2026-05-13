В МВД высказались об убийстве студента колледжа в Кызылорде

В СМИ ранее появилась информация, что 16-летнего студента нашли мертвым в общежитии в Кызылорде. Инцидент произошел в ночь на 8 мая. Родные подростка уверены, что парень стал жертвой жестокого избиения со стороны студентов старших курсов. Сестра погибшего утверждает, что тело подростка тащили по коридору в крови, после чего спрятали в комнате. Семья погибшего требует привлечь к ответственности не только участников драки, но и сотрудников, отвечавших за безопасность студентов.