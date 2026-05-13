Верховный суд утвердил приговор жителю Братска по делу о поджоге военкомата

Житель Братска Дмитрий Михеев был признан виновным в госизмене, прохождении обучения в целях террористической деятельности и совершении теракта (поджоге военкомата). Суд первой инстанции приговорил его к 18 годам лишения свободы, однако апелляционная инстанция Верховного суда с учётом смягчающих обстоятельств уменьшила срок до 17 лет и 9 месяцев. При этом коллегия по делам военнослужащих не нашла оснований для дальнейшего смягчения и оставила решения нижестоящих инстанций в силе.