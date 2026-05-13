Верховный суд утвердил приговор жителю Братска по делу о поджоге военкомата

Наказание подсудимому отказались смягчать.

Источник: Аргументы и факты

Верховный суд РФ отказался смягчать наказание братчанину, осуждённому за поджог военкомата по заданию украинских кураторов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Житель Братска Дмитрий Михеев был признан виновным в госизмене, прохождении обучения в целях террористической деятельности и совершении теракта (поджоге военкомата). Суд первой инстанции приговорил его к 18 годам лишения свободы, однако апелляционная инстанция Верховного суда с учётом смягчающих обстоятельств уменьшила срок до 17 лет и 9 месяцев. При этом коллегия по делам военнослужащих не нашла оснований для дальнейшего смягчения и оставила решения нижестоящих инстанций в силе.

Напомним, что осуждённый поджёг здание военного комиссариата Братска. Первые пять лет срока он проведёт в тюрьме, оставшееся время — в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Также он обязан частично компенсировать причинённый ущерб.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области заочно вынесли приговор бывшему владельцу банка за хищение почти 900 млн рублей.