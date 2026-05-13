Хлопок газа произошел в донском городе Миллерово, есть пострадавший

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, в городе Миллерово произошёл пожар на втором этаже восьмиэтажного дома. Предварительно, возгорание возникло из-за хлопка газовоздушной смеси.
ЧП случилось в здании на улице Артиллерийской, 20. Спасатели ликвидировали пламя, охватившее один квадратный метр.
В результате происшествия пострадал 71-летний мужчина. Для ликвидации пожара привлекались 11 сотрудников МЧС России и четыре единицы спецтехники.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше