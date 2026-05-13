В Омской области за сутки в авариях пострадали два человека

По информации ведомства, в ходе надзорной деятельности инспекторы возбудили 563 административных делопроизводств за нарушения ПДД, из них за вождение в состоянии опьянения и отказ от прохождения медосвидетельствования — 11. Нарушений ПДД, допущенных пешеходами, было 39. За нарушение правил перевозки детей было выписано 15 протоколов, за проезд на красный сигнал светофора их было три. Нарушений правил проезда пешеходных переходов было допущено 29.