ФСБ задержала двух жителей Новороссийска, работавших на украинских террористов

В Новороссийске сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двоих граждан РФ, которые по заданию представителей украинской террористической организации собирали и передавали информацию о военных объектах региона. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу краевого УФСБ.
Установлено, что двое жителей Новороссийска в возрасте 23 и 24 лет, разделявшие украинскую националистическую идеологию, сами вышли на связь с представителями украинской террористической организации. Последние занимались вербовкой добровольцев в состав военизированных подразделений ВСУ.
В качестве «проверки» молодые люди нанесли в общественных местах города изображения с символикой запрещенной организации. Выполнив первое задание, они стали собирать информацию и фотографировать военные объекты в бухте Новороссийска, указывая их точные координаты. Собранные данные были переданы Киеву для использования в диверсионно-террористической деятельности.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Оба фигуранта дали признательные показания и заключены под стражу.
В ведомстве напомнили, что все пособники противника будут установлены и понесут заслуженное наказание.