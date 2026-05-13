Омского чиновника-строителя отправили под домашний арест за взятку авто

Кировский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста директору бюджетного учреждения, отвечающего за строительство транспортных и гидротехнических сооружений, сообщила объединённая пресс-служба судов Омской области.
По версии следствия, 41-летний чиновник обратился к руководителю коммерческой фирмы (которая работала с его учреждением по госконтракту) с просьбой помочь с заменой личного автомобиля и предложил передать ему «Тойоту Камри». Кроме того, он получил от того же предпринимателя взятку в 300 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки. На время следствия чиновника отправили под домашний арест.
