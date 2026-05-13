Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омского чиновника-строителя отправили под домашний арест за взятку авто

Руководитель бюджетного учреждения попросил подрядчика помочь с заменой личного авто и получил от него 300 тысяч рублей.

Источник: Freepik

Кировский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста директору бюджетного учреждения, отвечающего за строительство транспортных и гидротехнических сооружений, сообщила объединённая пресс-служба судов Омской области.

По версии следствия, 41-летний чиновник обратился к руководителю коммерческой фирмы (которая работала с его учреждением по госконтракту) с просьбой помочь с заменой личного автомобиля и предложил передать ему «Тойоту Камри». Кроме того, он получил от того же предпринимателя взятку в 300 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки. На время следствия чиновника отправили под домашний арест.

Ранее мы рассказывали, что главу посёлка в Марьяновском районе судят за ремонт на 12,5 млн рублей.