Суд в НСО вынес приговор несовершеннолетнему водителю, погубившему девушку

Подсудимый двигался со скоростью свыше 20 км/ч в зоне ограничения, не выдержал дистанцию и столкнулся с автомобилем.

Источник: Om1 Новосибирск

В Чулымском районе Новосибирской области вынесен приговор несовершеннолетнему водителю мопеда.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. “а, в” ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами)», — сообщили в Чулымском районном суде.

—-

Трагедия на Чулымской улице

20 мая 2025 года, в тёмное время суток, произошла трагедия. Юноша, не имея права управления мопедом и водительского удостоверения категории «М», управлял транспортным средством без госномера и с выключенной передней фарой. На мопеде также находилась несовершеннолетняя девушка, которая не была в мотошлеме.

Двигаясь по улице Чулыма со скоростью свыше 20 км/ч, водитель не выдержал безопасную дистанцию и не принял мер к снижению скорости. В результате произошло столкновение, мопед опрокинулся, а пассажирка упала на проезжую часть. От полученных травм она скончалась.

—-

Приговор суда

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишён права управлять транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Кроме того, с него взыскана компенсация морального вреда в размере 900 000 рублей.