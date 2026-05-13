Суд в НСО вынес приговор несовершеннолетнему водителю, погубившему девушку

В Чулымском районе Новосибирской области вынесен приговор несовершеннолетнему водителю мопеда.
«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. “а, в” ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами)», — сообщили в Чулымском районном суде.
Трагедия на Чулымской улице
20 мая 2025 года, в тёмное время суток, произошла трагедия. Юноша, не имея права управления мопедом и водительского удостоверения категории «М», управлял транспортным средством без госномера и с выключенной передней фарой. На мопеде также находилась несовершеннолетняя девушка, которая не была в мотошлеме.
Двигаясь по улице Чулыма со скоростью свыше 20 км/ч, водитель не выдержал безопасную дистанцию и не принял мер к снижению скорости. В результате произошло столкновение, мопед опрокинулся, а пассажирка упала на проезжую часть. От полученных травм она скончалась.
Приговор суда
Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишён права управлять транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Кроме того, с него взыскана компенсация морального вреда в размере 900 000 рублей.