Суд в НСО вынес приговор несовершеннолетнему водителю, погубившему девушку

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишён права управлять транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Кроме того, с него взыскана компенсация морального вреда в размере 900 000 рублей.