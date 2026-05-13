Иномарка насмерть сбила пешехода в Приокском районе

Смертельное ДТП произошло на трассе Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород на территории Приокского района Нижнего Новгорода вечером 12 мая, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Нижегородской области.
Водитель автомобиля Land Rover Range Rover Sport сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение, где он скончался.
Обстоятельства аварии выясняются.
