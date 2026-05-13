В Елани почтальону грозит 6 лет колонии за присвоенные 750 тыс. рублей

По материалам дела, женщина пошла на преступление, чтобы улучшить свое материальное положение. Деньги, предназначенные на социальные выплаты, она взяла из кассы почтового отделения. Преступление было совершено в июне 2025 года. Недостача вскрылась в ходе внутренней проверки, о чем было сообщено в правоохранительные органы. Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области и регионального Главка полиции установили и задержали подозреваемую.