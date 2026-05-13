На Южном Урале нашли сговор на торгах по капремонту

В некоторых случаях победитель закупки в дальнейшем заключал со своим конкурентом договор субподряда на выполнение работ по капремонту. Позже выяснилось, что организации реализовывали антиконкурентные соглашения на торгах по капремонту в 23 закупках.
Сумма начальных цен всех закупок — больше 175 млн руб. Челябинское УФАС оштрафовало участников сговора на 13,6 млн рублей. Решение было обжаловано в различных судах, однако осталось в силе, идут выплаты, сообщает управление ФАС по Челябинской области.