На Южном Урале нашли сговор на торгах по капремонту

Арбитражный суд Уральского округа утвердил признание 12 компаний нарушителями Закона о защите конкуренции. Заказчиком закупок был СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области». Компании принимали совместное участие в торгах в 2021−23 гг, не конкурируя друг с другом. В результате этого контракт заключали по цене, близкой к начальной.

В некоторых случаях победитель закупки в дальнейшем заключал со своим конкурентом договор субподряда на выполнение работ по капремонту. Позже выяснилось, что организации реализовывали антиконкурентные соглашения на торгах по капремонту в 23 закупках.

Сумма начальных цен всех закупок — больше 175 млн руб. Челябинское УФАС оштрафовало участников сговора на 13,6 млн рублей. Решение было обжаловано в различных судах, однако осталось в силе, идут выплаты, сообщает управление ФАС по Челябинской области.