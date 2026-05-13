На Южном Урале нашли сговор на торгах по капремонту

Арбитражный суд Уральского округа утвердил признание 12 компаний нарушителями Закона о защите конкуренции. Заказчиком закупок был СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области». Компании принимали совместное участие в торгах в 2021−23 гг, не конкурируя друг с другом. В результате этого контракт заключали по цене, близкой к начальной.