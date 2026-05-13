Мужчина умер на платформе станции метро «Площадь Якуба Коласа». Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
В сети утром среды, 13 мая, появились фото и видео со станции метро «Площадь Якуба Коласа», где на платформе лежал человек, накрытый белой простыней. В Управлении Следственного комитета по Минску привели подробности.
«60 летнему пассажиру внезапно стало плохо. Очевидцы помогли ему выйти из поезда на станции метро “Площадь Якуба Коласа” и вызвали бригаду скорой помощи», — сообщили в ведомстве.
Врачи скорой медицинской помощи, приехавшие на место, провели комплекс реанимационных мероприятий. Но спасти мужчину не удалось. В УСК обратили внимание, что смерть не носит криминального характера.
По указанному факту Советский районный отдел СК проводит проверку. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза.