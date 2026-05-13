В Перми СК завёл дело о халатности после нападения собаки на женщину

Следователи СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело после публикации в соцсетях о нападении собаки на женщину в Мотовилихинском районе, сообщили в ведомстве.
Инцидент произошёл 10 мая в микрорайоне Архиерейка. Бездомное животное набросилось на женщину и причинило ей травму ноги.
Следствие даст правовую оценку доводам, изложенным в публикации, и действиям должностных лиц. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Напомним, 31 марта 2026 года в Лысьве произошло нападение собаки на пожилую женщину. 89-летняя пенсионерка шла возле одной из местных школ, когда на неё внезапно набросился американский стаффордширский терьер.