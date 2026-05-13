Прокуратура начала проверку после порыва теплотрассы в Ростове

Проверку начали после порыва теплотрассы в Кировском районе Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
По информации надзорного ведомства, вчера, 12 мая, после порыва коммуникаций в районе улицы Чехова в горячей воде пострадали две девушки, потребовалась медицинская помощь.
— Организована проверка, по ее результатам будет решаться вопрос о принятии мер реагирования, — подчеркнули в прокуратуре.
Напомним, также в ситуации уже разбираются донские следователи. Возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
