Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почтальон из Волгоградской области украла 750 тысяч рублей

Сотрудница почты из Елани хотела улучшить материальное положение за счет чужих денег.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области полицейские расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудницы почты, которая присвоила около 750 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Женщина, используя свое служебное положение, взяла деньги из кассы, включая средства для социальных выплат и наличные от продажи товаров.

Это выяснилось после проверки. Сотрудники обнаружили крупную недостачу. Подозреваемая призналась в содеянном и пояснила, что хотела таким образом улучшить свое материальное положение. Следователи ведут расследование. Женщина уже вернула большую часть похищенных средств. За это преступление ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.