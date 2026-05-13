Губернатор Гусев выразил соболезнования после смерти ведущего Молчанова

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования в связи со смертью советского и российского телеведущего, автора программы «До и после полуночи» (18+) Владимира Молчанова, который ушёл из жизни в возрасте 75 лет. Слова главы региона в среду, 13 мая, опубликовала пресс-служба облправительства.
«Владимир Кириллович был блестящим журналистом и добрым человеком. Он умел говорить со зрителем искренне, красиво, содержательно. Говорить так, что десятки миллионов людей ему доверяли, а главное, его любили. Лишь избранным дается Богом такой талант. Владимир Кириллович им сполна обладал», — сказал Александр Гусев.
Интеллигентность и уникальная харизма Владимира Молчанова, как отметил губернатор, очаровывали воронежцев не только с телеэкрана. Более десяти лет он был бессменным ведущим церемоний вручения региональной премии «Лидер года». Благодаря ему эти события становились особенно торжественными и душевными.
Александр Гусев подчеркнул, что уход Владимира Кирилловича — общенародная утрата:
«Будем помнить его как светлую личность и выдающегося мастера, который нёс в наш мир культуру».