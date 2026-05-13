В селе под Воронежем ночью сгорел частный дом, есть пострадавший

Серьезный пожар произошел около полуночи 12 мая в воронежском селе Орлово. В 23:58 спасатели получили сигнал о возгорании в частном доме на улице Василия Пескова.
Огонь повредил три комнаты 2×4м, 3×3м, 6×3м в доме с мансардой, а также потолочное перекрытие на площади 35 квадратных метров.
По оперативной информации ГУ МЧС по региону, в результате ЧП есть пострадавший. Пожар удалось ликвидировать в 00:28 при участии 12 спасателей и трех машин спецтехники.
