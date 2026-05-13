Почтальон в Волгоградской области присвоила 750 тысяч

Женщина положила чужие соцвыплаты себе в карман.

В Еланском районе Волгоградской области расследуют уголовное дело против сотрудницы почты, присвоившей 750 тысяч рублей.

В Волгоградском Следкоме прокомментировали: 50-летняя работница отделения связи в райцентре Елань в июне 2025 года взяла из кассы деньги, вверенные ей по службе. В сумму входили средства на соцвыплаты населению и наличность от продажи товаров.

Недостачу выявили при плановой проверке Волгоградского почтамта. Сигнал передали в полицию. Сотрудники экономической безопасности МВД вместе с УФСБ установили причастность почтальонши.

Женщина призналась: хотела поправить материальное положение. Большую часть денег она уже вернула.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ — присвоение с использованием служебного положения. Подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

