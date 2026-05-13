Пострадавшим при коммунальном порыве в Ростове окажут помощь

В РТС прокомментировали ситуацию с двумя пострадавшими при порыве на проспекте Чехова.

Источник: Комсомольская правда

Пострадавшим во время коммунального порыва на проспекте Чехова в Ростове-на-Дону окажут всю необходимую помощь, пообещали в ООО «Ростовские тепловые сети» (РТС). Также стали известны детали происшествия. Ситуацию прокомментировал главный инженер ресурсоснабжающей организации Антон Егоров.

По словам представителя компании, сообщение об утечке горчей воды поступило 12 мая, в 20:30 вечера. Вода растекалась около дома на Чехова, 17.

— Аварийную бригаду сразу же направили на место. Течь оперативно ликвидировали, но в результате порыва пострадали двое жителей города. Мы находимся на связи с пострадавшими, с их родственниками. Подчеркну, инцидент не связан с гидравлическими испытаниями на тепловых сетях, — сказал Антон Егоров.

Также помощь пострадавшим взяли на контроль в городской админитрации.

Напомним, ранее по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В ситуации разбираются следователи и сотрудники прокуратуры.

