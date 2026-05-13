В Перми при пожаре в приюте удалось спасти около 20 собак

В Перми произошел пожар в приюте для животных на улице Экскаваторной. По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, из охваченного огнем здания удалось вывести примерно 20 собак.
Сигнал о возгорании поступил спасателям 12 мая в 10:25. Изначально очевидцы в соцсетях сообщили, что горит приют для животных. Позже эту информацию подтвердили в МЧС. Там уточнили, что огонь охватил два жилых дома, которые использовались как приют для собак.
Также известно, что в результате происшествия пострадал мужчина. На месте работал дознаватель МЧС, который устанавливает причины и обстоятельства случившегося.
Полностью ликвидировать пожар удалось в 11:24.
