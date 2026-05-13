В Воронеже накрыли ОПГ, промышлявшую незаконной миграцией

Подозреваемые фиктивно поставили на учет свыше 200 иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ задержали четверых жителей региона по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Злоумышленники организовали сеть по изготовлению фиктивных документов для регистрации в Воронеже и Семилуках, а также поддельных сертификатов о знании русского языка и истории. В состав ОПГ вошли — организатор 45-летний гражданин республики Узбекистан, выступавшая в качестве «принимающей стороны» 73-летняя женщина, посредники 44-летний мужчина и 56-летняя женщина.

При обыске стражи порядка изъяли 23 заграничных паспорта, свыше тысячи копий миграционных бланков, 29 банковских карт и десятки единиц компьютерной техники. По предварительной информации, незаконные действия фигурантов помогли легализоваться в нашей стране более чем 200 мигрантам.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ. Лидер группировки находится под стражей, его подельники — под подпиской о невыезде.