Повторная атака БПЛА произошла на Нижегородскую область 13 мая

Нижегородская область подверглась повторной атаке беспилотных летательных аппаратов днем 13 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В период с 09:00 до 14:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 53 БПЛА самолетного типа над территорией России. Помимо Нижегородской области, под удар попали еще девять регионов, Московский регион и Республика Крым. Утренняя волна атак на область фиксировалась также в период с 07:00 до 09:00.
Из-за угрозы безопасности в международном аэропорту Чкалов с раннего утра действуют ограничения на прием и отправку рейсов. Жители Кстовского района сообщали в социальных сетях о признаках работы систем противовоздушной обороны, в Нижнем Новгороде наблюдаются перебои в работе мобильного интернета.