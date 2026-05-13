Поступали угрозы? В пермском приюте во время пожара погибли около 30 собак

«Горит собачий приют на Экскаваторной», — написали очевидцы в социальных сетях, приложив к публикации видеозапись, на который полыхает один из вольеров. По словам волонтёров, которые бросились на помощь четвероногим, в результате пожара погибли около 30 собак. Ещё несколько находятся в клинике. Подробнее об этой трагедии читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Пострадал работник приюта.
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы утром 12 мая. Как рассказали в краевом управлении МЧС, огонь охватил два жилых дома и вольеры для животных. Ещё до прибытия пожарных удалось спасти около 20 собак. В результате происшествия пострадал один человек.
«Пожар был очень сильный, — вспоминает волонтёр Анастасия, приехавшая на помощь. — Полностью сгорел дом, в котором жил работник приюта. Именно он и пострадал — получил серьёзные ожоги рук, когда пытался вытаскивать собак из огня. Мужчина находился на территории один, потом ему начали помогать соседи».
По словам Анастасии, огонь также уничтожил два вольера и автомобиль владельца приюта. Ещё несколько вольеров, расположенных рядом с домом, серьёзно пострадали, однако, по мнению волонтёра, их ещё можно восстановить.
Позже стало известно, что трагедия произошла в приюте «Собачье Счастье». Им владеют муж и жена. Анастасия рассказала, что они оба находятся в шоковом состоянии от произошедшего.
«У владелицы приюта вчера случилась истерика — ей стало настолько плохо, что она едва не потеряла сознание и даже не смогла приехать на место. Её муж был в приюте, но до сих пор находится в шоке: он не понимает, как всё это могло случиться. Просто смотрит в одну точку и почти не разговаривает», — поделилась с perm.aif.ru волонтёр.
Предварительная причина.
Как вспоминают волонтёры, во время пожара нескольким собакам удалось вырваться из вольеров и разбежаться по территории. Многие животные покинули приют, однако далеко не уходят — держатся неподалёку, оставаясь в состоянии сильного стресса и шока.
Волонтёр Елена, которая откликнулась на призыв о помощи одной из первых, рассказала, что часть вольеров уцелела во время пожара, поэтому некоторые не пострадавшие собаки, возможно, останутся в приюте. По её словам, места для животных найдутся, так как у приюта есть вторая площадка.
В ответ на запрос perm.aif.ru в ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
«Хозяин приюта рассказывал, что ему неоднократно поступали угрозы, однако от кого именно — не уточнял. Учреждение находится в СНТ, и, возможно, его владельцы кому-то помешали — территориально или по каким-то другим причинам», — предполагает волонтёр Елена.
«Солнечный мальчик».
Волонтёр Мария, сотрудничавшая с приютом ещё до трагедии, поделилась страшными подробностями произошедшего. По её словам, в результате пожара погибли около 30 собак. Ещё пятерых животных доставили в ветеринарную клинику, двое из них находились в крайне тяжёлом состоянии. На следующий день после пожара стало известно, что пёс по кличке Бим, которого госпитализировали, не выжил.
Бим попал в приют четыре года назад. Первые публикации о нём появились в группе приюта 10 мая 2022 года. Тогда волонтёры называли его «солнечным мальчиком», описывали как очень спокойного, душевного, понятливого и ласкового пса и искали для него любящую семью.
«В общем, получается, что не пёс — а мечта! Звоните нам, и ваш дом по праву сможет считаться Голливудом, ведь в нём поселился сам Бим Великолепный!» — писали владельцы приюта.
Но Бим, к сожалению, так никогда и не найдёт дом и хозяев.
Нужна помощь.
Волонтёры просят помочь пострадавшему приюту. Сейчас особенно необходимы люди, транспорт, медикаменты, корм, амуниция, инструменты и стройматериалы. Поддержать приют можно как физической помощью, так и финансово. Подробнее о том, как помочь учреждению, можно узнать по ссылке.