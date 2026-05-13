А как же совесть? Застреливший студентку фермер потребовал его оправдать

15 лет колонии строгого режима показались 37-летнему фермеру Б. слишком большим сроком за убийство 17-летней девушки и покушение на жизнь её спутника.
Фермер настаивал на том, что принял подростков за воров скота и, чтобы остановить их, стрелял по машине. Адвокат осуждённого подал апелляцию, но Ростовский областной суд такие доводы отверг, оставив приговор в силе. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Подумал, телят крадут.
Трагедия произошла в маленьком хуторе Паршиков Цимлянского района. Вечером 18-летний водитель и его 17-летняя знакомая катались по окрестностям на автомобиле «Лада Гранта». По чудовищной случайности они оказались возле земельного участка, который арендовал 37-летний Б. Фермер заметил машину и, как он потом рассказывал в суде, решил, что это скотокрады.
Свояченица мужчины подтвердила, что в районе действительно неоднократно фиксировались кражи телят, которых грузили в багажники автомобилей.
Мужчина трижды выстрелил в подростков в машине из нарезного охотничьего карабина. Два попадания пришлись в девушку. Она скончалась спустя несколько часов в больнице.
Во время проверки показаний на месте преступления Б. спокойным тоном рассказывал правоохранителям, используя макет оружия как указку.
«Машину занесло на большой скорости туда, на обочину. Я попытался её остановить. Автомобиль стоял здесь», — говорил фигурант.
Фермера обвинили по двум тяжким статьям: убийство и покушение на убийство. Б. вину не признал, однако суд признал его виновнум. Адвокаты подали апелляцию, в которой утверждали, что 15 лет — слишком большой срок, поскольку никакого умысла убивать незнакомых людей у мужчины, якобы, не было.
Однако в суде было установлено: Б. стрелял в движущуюся машину с близкого расстояния, он прекрасно понимал, что внутри находятся люди, все баллистические, медицинские и химические экспертизы подтверждают вину, а значит, умысел на убийство очевиден.
«Стреляя из огнестрельного оружия в автомобиль, подсудимый осознавал, что может наступить смерть находившихся внутри людей. Это не неосторожность — это умышленное убийство», — подчеркнули в суде.
Жалобу отклонили, приговор Цимлянского районного суда оставили без изменений.
Любимая сестрёнка.
Для местных жителей эта трагедия стала настоящим потрясением. Элю знали все в округе как добрую и отзывчивую девушку. Она отлично училась, участвовала в патриотических конкурсах, строила планы на будущее. Но этим планам не суждено было сбыться.
«Всем здравствуйте. Сегодня ночью 28.04 не стало нашей любимой Элички». Этот пост, появившийся в апреле 2024 года на её личной страничке, стал последним.
«Любимая моя сестрёнка, спи спокойно, я тебя очень сильно люблю — сильнее всех в своей жизни. Спасибо, что пришла ко мне во сне, снова обняла и поцеловала», — написала тогда родственница погибшей Алёна.
В памяти родных и близких Эля навсегда осталась юной, светлой девушкой с мечтами и надеждами.