Жительница Нижнего Новгорода осуждена за мошенничество при получении соцвыплат

Прокуратура Московского района Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение в отношении 50-летней местной жительницы, которая обвинялась в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что женщина обратилась в Управление социальной защиты населения Московского района с заявлением об оказании ей господдержки в размере 350 тысяч рублей для реализации бизнес-плана по открытию швейной мастерской на дому. Для этого она изготовила документы, необходимые для получения социальной помощи.
На основании представленных документов с нижегородкой заключили соцконтракт. Полученными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению, предоставив в ведомство заведомо ложные документы о приобретении оборудования, предусмотренного бизнес-планом.
Решением суда виновную приговорили к принудительным работам сроком на полтора года с удержанием 10% заработной платы в пользу государства.
Ранее сообщалось, что прокуратура выясняет подробности нападения собаки на девочку в Борском округе.