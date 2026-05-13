Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Нижнего Новгорода осуждена за мошенничество при получении соцвыплат

Женщину приговорили к полутора годам принудительных работ.

Прокуратура Московского района Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение в отношении 50-летней местной жительницы, которая обвинялась в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что женщина обратилась в Управление социальной защиты населения Московского района с заявлением об оказании ей господдержки в размере 350 тысяч рублей для реализации бизнес-плана по открытию швейной мастерской на дому. Для этого она изготовила документы, необходимые для получения социальной помощи.

На основании представленных документов с нижегородкой заключили соцконтракт. Полученными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению, предоставив в ведомство заведомо ложные документы о приобретении оборудования, предусмотренного бизнес-планом.

Решением суда виновную приговорили к принудительным работам сроком на полтора года с удержанием 10% заработной платы в пользу государства.

Ранее сообщалось, что прокуратура выясняет подробности нападения собаки на девочку в Борском округе.