АО «Транснефть-Урал» официально прокомментировало пожар на станции под Уфой

Пожар в недействующем резервуаре производственно-диспетчерской станции тушат с обеда.

Источник: Прокуратура Башкирии

АО «Транснефть-Урал» официально прокомментировало пожар на станции производственно-диспетчерской станции «Нурлино» под Уфой.

Как сообщили редакции ufa.aif.ru в пресс-службе компании, в ходе проведения работ по зачистке от донных отложений резервуара, выведенного из эксплуатации, произошло воспламенение газовоздушной среды с последующим возгоранием внутри обвалования. Работы выполнялись силами подрядной организации, трое ее сотрудников пострадали и были оперативно доставлены в медицинское учреждение.

«В настоящее время локализацией пожара занимается договорное подразделение пожарной охраны МЧС России. На месте также работает комиссия, которая должна выяснить причины произошедшего. Спасатели устанавливают местонахождение нескольких работников станции, находившихся на площадке в момент ЧП», — сообщили в пресс-службе компании.

Ранее мы писали, что загрязнений воздуха после пожара не выявлено. Огонь локализован с 13:30, но тушение продолжается. На объекте работают 46 человек и 15 единиц техники.

