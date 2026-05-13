Семь человек осудили за коррупцию в МЧС Самарской области

Фигуранты дела о коррупции в МЧС Самарской области получили реальные сроки и многомиллионные штрафы.

Источник: Комсомольская правда

За коррупцию в МЧС Самарской области осудили семь человек, приговор вынес Ленинский районный суд Самары 13 мая. Виновными в получении взяток признали экс-главу МЧС региона Олега Бойко и еще пятерых бывших сотрудников ведомства. Предпринимателя Елену Тютюнник осудили за дачу взяток.

Самый суровый приговор вынесли бывшему руководителю ведомства Олегу Бойко. Он получил 11 лет колонии строгого режима, штраф в размере почти 300 миллионов рублей. Его лишили специального звания и запретили работать на руководящих должностях госслужбы и органов местного самоуправления.

Остальных фигурантов также признали виновными. Все они получили реальные сроки — от четырех до восьми лет, а также многомиллионные штрафы.

Приговор еще не вступил в законную силу, уточнила объединенная пресс-служба судов Самарской области.

