ГАИ показала видео ДТП в центре Минска, где Fiat вылетел за пределы дороги. Фото и видео опубликованы в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В среду, 13 мая, 32-летняя водитель находилась за рулем автомобиля Fiat. Согласно предварительным данным, в момент выбора скорости движения около здания № 12 по проспекту Победителей, она не учла дорожные условия. По этой причине женщина не справилась с управлением, выехала за пределы дороги и врезалась в осветительную мачту.
В ГАИ уточнили, что в аварии никто не пострадал, у авто механические повреждения.
