Воронежец угнал машину, на которой его подвозил знакомый

Автоинспекторы перехватили автомобиль в соседнем селе. За рулем находился упрямый знакомый потерпевшего с явными признаками опьянения. Мужчина признался, что ему срочно захотелось доехать до магазина, чтобы купить алкоголь. Он завел машину, соединив провода напрямую. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Фигуранту «светит» до пяти лет тюрьмы.