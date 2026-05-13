Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежец угнал машину, на которой его подвозил знакомый

Неблагодарному пассажиру «светит» тюремный срок.

Источник: Комсомольская правда

3 мая 45-летний житель села Дмитриевка Лискинского района подвез 28-летнего приятеля до своего дома, но тот отказался покидать салон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель «Лады 213100», принадлежащей одному из предприятий по производству молочной продукции, с ключами зашел в дом переодеться, чтобы позже отвезти упрямого гостя, но, вернувшись на улицу, машины не обнаружил.

Автоинспекторы перехватили автомобиль в соседнем селе. За рулем находился упрямый знакомый потерпевшего с явными признаками опьянения. Мужчина признался, что ему срочно захотелось доехать до магазина, чтобы купить алкоголь. Он завел машину, соединив провода напрямую. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Фигуранту «светит» до пяти лет тюрьмы.