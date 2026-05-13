Стрельба у школы № 5 произошла в Волгограде

Тревожная новость о стрельбе у школы № 5 в Краснооктябрьском районе Волгограда, которая разлетелась по новостным каналам, не подтвердилась.
В региональном Главке сообщили: сотрудники отдела полиции № 2 оперативно проверили публикацию в интернете и установили всех участников инцидента. Ими оказались четверо учеников 7-го класса одной из городских школ.
Подростки дали объяснения: они просто играли и использовали пистонный пистолет-хлопушку. Никакого криминала в их действиях не было, и никто из детей и случайных прохожих не пострадал.
Инспекторы по делам несовершеннолетних не оставили ситуацию без внимания. С самими школьниками и их родителями провели профилактические беседы.
