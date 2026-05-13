Волгоградец избил мать бойца СВО — дело в суде

Жителя Городищенского района ждёт судебная скамья за расправу с двумя очевидцами семейной ссоры в поселке Новая Надежда.
Конфликт с совершеннолетней дочерью случился у мужчины 12 июля 2025 года. Обвиняемый был пьян и его речь состояла по большей части из нецензурных выражений. Успокоить дебошира решил местный житель, его знакомый, но обвиняемый распустил руки. Ударил он и женщину, которая стала очевидцем инцидента и пообещала позвонить в полицию.
В местных пабликах тогда сообщали, что за пострадавшую некому было заступиться — её сын находился в то время в зоне спецоперации. Судя по кадрам видео, она получила серьезную травму головы — упавшая от удара на землю женщина с трудом поднялась на ноги.
Городищенский отдел волгоградского следкома возбудил тогда уголовное дело.
«В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает представитель СУ СК по региону Ирина Багрова.
