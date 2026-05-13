Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежская прокуратура проверит инцидент с получившей травму на качелях 9-летней девочкой

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в надзорном ведомстве.

Как известно, на улице Генерала Лизюкова в Воронеже 9-летняя девочка упала с качелей из-за поломавшегося крепления. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома. Получившего травму ребенка доставили в больницу, а следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Теперь к делу подключилась региональная прокуратура, организовавшая проверку.

— По ее итогам будет дана правовая оценка действиям лиц УК, ответственных за надлежащее содержание игровой площадки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — заверили в надзорном ведомстве.

Тем временем, ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой Коминтерновского района Воронежа.