Пострадавшую при падении с качелей в Воронеже девочку отпустили из больницы

Родители девочки, которая травмировалась при падении с качелей на детской площадке в Воронеже, отказались от пребывания дочери в больнице. Врачи оказали ребёнку всю необходимую помощь в стенах медучреждения и отпустили юную пациентку домой. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в среду, 13 мая.