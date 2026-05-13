Пострадавшую при падении с качелей в Воронеже девочку отпустили из больницы

Родители девочки, которая травмировалась при падении с качелей на детской площадке в Воронеже, отказались от пребывания дочери в больнице. Врачи оказали ребёнку всю необходимую помощь в стенах медучреждения и отпустили юную пациентку домой. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в среду, 13 мая.
Напомним, что инцидент произошёл в минувшие выходные на улице Генерала Лизюкова. Девочка оказалась на земле после того, как цепочка качелей внезапно оборвалась. Мать ребёнка утверждала, что её дочь получила компрессионный перелом позвонка, однако на самом деле травма оказалась не такой серьёзной.
По факту происшествия следователи СК возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.