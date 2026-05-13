Экс-полицейский ответит в суде за мошенничество с автомобилем в Сарове

Бывший сотрудник МВД обманул подозреваемого, пообещав закрыть уголовное дело в обмен на иномарку стоимостью 2 млн рублей.

В городе Сарове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, в декабре 2025 года обвиняемый убедил фигуранта другого уголовного дела, что может помочь избежать ответственности за вознаграждение. В январе 2026 года полицейский получил от мужчины автомобиль стоимостью 2 млн рублей. При этом реальных полномочий или возможности повлиять на ход следствия у злоумышленника не было.

Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ. В данный момент обвиняемый находится под стражей, а уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что лидера банды лжесотрудников ФСБ осудили в Нижегородской области.