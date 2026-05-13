Условный срок за запугивающий выстрел получил воронежский пенсионер

Осужденный хотел проучить соперника в борьбе за парковочное место.

Суд установил, что в августе 2025 года 72-летний мужчина повздорил в селе Новоживотинное Рамонского района с незнакомцем из-за парковочного места. Об этом сообщает пресс-служба воронежской прокуратуры.

В какой-то момент пенсионер достал из машины неустановленный предмет, используемый в качестве оружия, и, угрожая оппоненту, выстрелил в сторону рядом с ним.

В результате пожилой мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 2,5 лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

