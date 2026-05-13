В Минске пенсионерка отдала незнакомцу свои похоронные деньги, чтобы спасти их

В Минске 76-летняя пенсионерка отдала незнакомцу все свои похоронные деньги, рассказывают в ГУВД Мингорисполкома. Денег было 10 000 белорусских рублей в эквиваленте.
Незнакомец на пороге жилья минчанки появился только на последнем этапе схемы мошенников по замене домофонов. А сначала якобы сотрудник соответствующей коммунальной службы выманил у женщины код из СМС-сообщения. Потом подключились лже-правоохранители, которые заявили о «возбуждении» уголовного дела, мол, от имени пенсионерки проводятся незаконные финансовые операции. Аферисты убедили задекларировать все сбережения, которыми и оказались похоронные.
Фрунзенское РУВД проводит проверку и напоминает, что коды из СМС-сообщений требуются только для платежей или перевода денег.
Тем временем Белстат подсчитал, что белоруски имеют на час меньше свободного времени, чем белорусы.
