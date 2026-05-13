В Москве вводят ограничения на публикацию данных о терактах и атаках БПЛА

«Установить, что до отдельного решения органам власти (в том числе федеральным органам государственной власти, органам государственной власти города Москвы, органам местного самоуправления) и подведомственным им организациям, средствам массовой информации, экстренным службам иным организациям и гражданам запрещается распространять (в том числе с использованием сети Интернет) информацию о совершении на территории города Москвы террористических актов, в том числе с использованием беспилотных аппаратов и (или) иных средств поражения», — говорится в документе.
Документ также запрещает распространять информацию о действиях на территории Москвы диверсионно-разведывательных групп, совершении на территории города Москвы иных действий, направленных на причинение вреда жизни, здоровью граждан, повреждение имущества (в том числе критически важной инфраструктуры).
Штраф за публикации о терактах и атаках БПЛА в Москве может достигать 200 тыс. рублей, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.