Семье погибшего при атаке БПЛА на Левенцовке выплатят 1,57 млн рублей

Автовладельцы, чьи машины пострадали из-за атаки БПЛА в ночь на 14 января, ждут компенсации.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону размер единовременного пособия семье погибшего от БПЛА жителя дома, расположенного на Левенцовке, составил 1,57 млн рублей. Об этом со ссылкой на Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям сообщает «Деловая газета. Юг».

Напомним, в результате атаки беспилотника в ночь на 14 января пострадали несколько квартир в высотке, расположенной в Советском районе. В эту ночь также погиб один из жильцов — мужчина. Его жена и ребенок были госпитализированы.

Также сообщается, что владельцы автомобилей, получившие повреждения в ходе того ночного ЧП, написали заявления на компенсацию. Всего таких документов подано четыре.

— В настоящее время в отношении поврежденных транспортных средств организуется проведение экспертизы, подтверждающей степень и стоимость ущерба в результате совершенного террористического акта, после чего результаты проверки будут направлены в правительство Ростовской области для предоставления на соответствующие цели межбюджетных трансфертов, — уточнили власти.

