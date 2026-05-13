В Нижегородской области завершено расследование дела об обрушении кровли здания детсада

Заведующая одного из детских садов в Лукоянове, обвиняемая в халатности, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
7 февраля в результате скопления снежных масс на крыше садика произошло обрушение кровли здания. Инцидент произошел в выходной день, пострадавших нет.
Происшествие стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей заведующей детсада. Она не приняла мер к организации очистки от снега кровли. Все это повлекло нарушение прав детей на получение ими образовательной программы дошкольного образования, а также причинение ущерба, вызванном необходимостью проведения восстановительных работ кровли.
Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.