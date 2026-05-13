Заведующая детсадом в Лукоянове ответит в суде за рухнувшую крышу

Следователи завершили расследование дела о халатности: из-за нечищеного снега кровля здания полностью обрушилась.

В Нижегородской области перед судом предстанет заведующая детским садом города Лукоянова, обвиняемая в халатности. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, 7 февраля 2026 года под тяжестью снежных масс в дошкольном учреждении полностью обрушилась кровля. Инцидент произошел в выходной день, поэтому никто из детей и сотрудников не пострадал. Однако здание стало непригодным для посещения, а бюджету был причинен крупный ущерб.

Следователи установили, что происшествие стало возможным из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей руководителем, которая не организовала своевременную очистку крыши. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что после капитального ремонта этот детсад открылся.