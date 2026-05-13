Нарушительницу общественного порядка в ТЦ задержали в Нижнем Новгороде

Нарушительницу общественного порядка в торговом центре задержали полицейские в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
12 мая к стражам порядка обратился охранник одного из магазинов одежды в ТЦ. Мужчина сообщил о неадекватном поведении посетительницы. Она вела себя вызывающе и выражалась нецензурной бранью. Выполнять законные требования о прекращении противоправных действий прибывших на место полицейских она отказывалась и вместо этого стала хватать сотрудников правопорядка за форменное обмундирование.
Нижегородка была доставлена в отдел полиции, где установили ее личность. В отношении 27-летней женщины составлены административные протоколы. По решению суда ей назначены штрафы в общем размере 2,5 тысячи рублей.