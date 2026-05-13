Воронежец продал данные банковской карты мошенникам

Парень откликнулся на предложение в мессенджере о быстром заработке, продав данные своей банковской карты незнакомцам за пять тысяч рублей. После этого через его счет аферисты вывели деньги, похищенные у жителя другого региона. Теперь в отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ. Ему грозит до трех лет тюрьмы.