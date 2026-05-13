8-летний мальчик умер в частной клинике в Новороссийске

Следственный комитет возбудил уголовное дело о смерти 8-летнего мальчика в частной клинике Новороссийска 12 мая. Ход расследования взял на контроль глава краевого управления, а также свою проверку проводит городская прокуратура.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Новороссийске восьмилетний ребенок скончался при посещении частного медицинского центра 12 мая 2026 года. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, причиной гибели малолетнего пациента стало ненадлежащее оказание медицинской помощи сотрудниками учреждения.

Следователи изымают и изучают медицинскую документацию клиники. Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в краевом управлении ведомства по поручению руководителя кубанского СКР Андрея Маслова.

Новороссийской городской прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении. По ее результатам надзорным ведомством будут приняты меры реагирования.