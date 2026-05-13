Мужчина погиб при пожаре в Кстовском районе

Пожар произошел в в деревне Студенец Кстовского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.
Загорелся личный жилой дом. Пожарные тушили открытое горение на площади 75 квадратных метров. Для этого было задействовано 15 человек и 5 единиц техники.
В результате пожара погиб мужчина 1960 года рождения.
Предварительной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем.
Ранее сообщалось, что 3 класс пожароопасности установился почти во всей Нижегородской области.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше