Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве вводят ограничения на публикацию данных о терактах и атаках БПЛА

Документ запрещает распространять информацию о действиях диверсионно-разведывательных групп.

Ограничения на публикацию информации о терактах и атаках беспилотников вводят в Москве для борьбы с фейками. Об этом сообщается в выписке из протокола антитеррористической комиссии города, передает ТАСС.

«Установить, что до отдельного решения органам власти (в том числе федеральным органам государственной власти, органам государственной власти города Москвы, органам местного самоуправления) и подведомственным им организациям, средствам массовой информации, экстренным службам иным организациям и гражданам запрещается распространять (в том числе с использованием сети Интернет) информацию о совершении на территории города Москвы террористических актов, в том числе с использованием беспилотных аппаратов и (или) иных средств поражения», — говорится в документе.

Документ запрещает распространять информацию о действиях на территории Москвы диверсионно-разведывательных групп, и совершении иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью граждан, а также на повреждение имущества (в том числе критически важной инфраструктуры).

В выписке из протокола подчеркивается, что запрет не распространяется на обращения в установленном порядке в правоохранительные органы и экстренные службы, за исключением случаев публичного обращения и распространения информации, которая была официально опубликована Минобороны РФ или на официальном сайте мэра и правительства Москвы, а также официальных страницах, каналах и блоге мэра в Интернете.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше