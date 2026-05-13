Пенсионер погиб на пожаре в жилом доме в Кстовском районе

66-летний мужчина погиб на пожаре в Кстовском районе. Возгорание произшло в частном жилом доме на улице Аверьянова в деревне Студенец, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Когда на место прибыли пожарные, огонь распространился по площади 75 квадратных метров. Его тушили 15 пожарных с применением пяти единиц техники.
Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что вражеские БПЛА снова сбили над Нижегородской областью 13 мая.
