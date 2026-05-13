Человек погиб при пожаре в частном доме в Кстовском районе

Площадь, пройденная огнем, составила 75 кв. м.

Источник: Время

Смертельный пожар произошел на улице Аверьянова в деревне Студенец в Кстовском районе сегодня, 13 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Когда прибыли пожарно-спасательные подразделения, горел личный жилой дом на площади 75 квадратных метров. К сожалению, в результате пожара погиб 66-летний мужчина.

От чрезвычайного ведомства было задействовано пять единиц техники и пятнадцать человек личного состава.

Предварительной причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем.

