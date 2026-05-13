Человек погиб при пожаре в частном доме в Кстовском районе

Смертельный пожар произошел на улице Аверьянова в деревне Студенец в Кстовском районе сегодня, 13 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Когда прибыли пожарно-спасательные подразделения, горел личный жилой дом на площади 75 квадратных метров. К сожалению, в результате пожара погиб 66-летний мужчина.
От чрезвычайного ведомства было задействовано пять единиц техники и пятнадцать человек личного состава.
Предварительной причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнем.
